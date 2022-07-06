股王爭霸戰點火，由於前任股王矽力-KY(6415)將進行一分為四，故信驊(5274)、大立光(3008)今股王大戰交鋒，信驊6月、第二季營收同創新高，今股價一度開高發動攻勢，股價最高達1770元，惟其後在大盤跌幅擴大下，壓回平盤附近整理，至於大立光，股價最高1760元，盤中同樣跌幅擴大，將近10:00，股王寶座暫由大立光把持，但雙方差距不大。美系外資最新針對信驊出具最新研究報告，看好儘管英特爾新平台有可能推遲，但信驊第三季營收仍將持續成長，故維持信驊中立評等、目標價2181元。

信驊6月合併營收5.05億元，月增加8.54%，年增高達53.67%，創歷史單月新高；累計第2季自結合併營收14.25億元，季成長23.8%，續創單季新高；累計上半年自結營收25.77億元，較去年同期大增54.58%，也創同期新高。

美系外資表示，信驊第二季合併營收表現符合預期，主要動能來自於BMC(遠端控制晶片)出貨量增長。預計英特爾新Eagle Stream平台推出恐有推遲，對信驊的出貨量貢獻恐由第三季順延到第四季，但依舊看好信驊第三季營收將實現連續成長，只是成長幅度稍微收斂，故維持信驊中立評等、目標價2181元。