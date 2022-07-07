大立光(3008)將於7月14日舉行法人說明會，由董事長林恩平說明第3季展望，隨著傳統旺季來臨，美系客戶新機開始拉貨，大立光表示，7月拉貨動能會比6月好，在法人回補買超下，大立光昨天重回股王寶座，今天盤中股價強勢大漲逾7%，帶動玉晶光(3406)等光學股同步飆高。

隨著傳統旺季來臨，部分客戶智慧型手機新機拉貨啟動，大立光6月合併營收回升至33.93億元，月增7.8%，年增0.67%，呈現月增年增，累計今年上半年合併營收為198.07億元，年減9.69%。

大立光將於7月14日舉行法說會，公布第2季財報，受到淡季及大陸封城停工影響，大立光第2季合併營收為96.69億元，季減4.5%，年減4%，為2018年第1季以來單季新低，不過，第2季新台幣兌美元持續走貶，對大立光第2季獲利將有正面助益。

大立光昨天在外資及投信買進下，股價守住1700元關卡，重回睽違一年多的台股股王寶座，今天股價持續強勢走高，玉晶光、揚明光(3504)、先進光(3362)及聯一光(3441)聯袂攻高。