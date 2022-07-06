前外交部駐越南代表處祕書蕭裕文被控審核簽證時放水，讓不具資格的越南人士來台留學，收賄支付房屋租金、購置奢侈品LV皮件等，最高法院今年6月依公務員對主管事務圖利罪及財產來源不明罪判蕭徒刑8年8月、褫奪公權4年確定。台北地檢署6日上午已傳喚蕭報到，並發監執行。

蕭男2010年至2013年間擔任駐越代表處祕書，負責襄助組長辦理領務、外勞簽證及留學生簽證面談等，他被控與經營勞工與學生仲介的台商曹保麟及其他不詳仲介公司合作，未經面談審核准予核發簽證，讓不符合資格的越籍學生來台就學。

蕭派駐越南期間，因外交部僅核撥薪資及相關補助金外，並未提供派駐人員宿舍及三餐飲食等，須由派駐人員自行先承租住處支付每月租金及生活開銷，但蕭在越南未曾提領薪資，卻住在每月房租逾2000美金的高級飯店。

蕭收賄圖利業者長達3年，除支付其房屋租金、購置奢侈品Louis Vuitton皮件20件金額合計越南幣4億4446萬3118元，購買美金存入帳戶共8500美元，他的財產增加與收入顯不相當，卻違反說明財產來源的義務。

台灣高等法院更二審重判蕭8年8月，最高法院今年6月駁回蕭上訴，全案確定。