時代力量前主席徐永明，被爆擔任立委期間向李恆隆「期約 」索取賄賂，徐永明日前庭應訊時表示，他沒有收錢，他遭「政治金光黨」設計，利用立委名號去賺錢，但台北地方法院審結，依貪汙罪將徐重判7年4月，時代力量今(6)日發聲明表示，尊重法院判決結果，並將持續深自檢討。

時代力量聲明表示，徐前主席所涉司法案件今日一審宣判，本黨尊重法院的判決結果。今日的判決結果，本黨將持續深自檢討，概括承受所有的政治責任，並以此作為時代力量全體夥伴的警惕。