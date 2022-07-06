對於烏克蘭總理希望以俄羅斯超級富豪遭凍結的資產，來協助資助烏克蘭的7500億美元重建基金，瑞士方面給出冷淡的反應。

烏克蘭總理Denys Shmygal在一場會議上表示，已經有3000億至5000億美元的俄羅斯資產分別遭到美國、歐盟和英國的凍結，烏克蘭希望這些錢能用於重建受損的學校、醫院和家庭等。

為期兩天的烏克蘭復甦會議在周二結束，Shmygal在會後的記者會上表示，這樣的(資助)措施將有助於全球安全，威攝無端和不合法的攻擊行動。

瑞士此前公布在五月已凍結俄富豪63億瑞士法朗(約65億美元)的資產，但是在周二表態拒絕自動地交出這些財富。長期以來，瑞士一直是俄羅斯菁英份子和富豪的熱門目的地和財富藏匿地。

瑞士總統Ignazio Cassis說，很重要的是要保護個人免於國家權力干擾，並且為沒收的資產建立一個法律基礎。「根據大多數民主國家的規定，我們可以凍結資產，我們可以凍結它們，以便於去釐清這些資產是來自何處」。總統意指這些資產可能有合法和不合法來源。

Cassis也質疑這些資產與烏克蘭戰爭之間的關聯問題。