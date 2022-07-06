大陸新冠疫情反覆，陝西省西安市過去曾二度封城，又宣布自今(6)日起要全面進行臨時性管控措施長達一周，根據美國財經媒體報導，隨著北京政府祭出嚴格的封控措施，外企正將產線移回美國，如此一來將再次推動美國製造業復興。

美國前總統川普過去主張「美國優先」，要重振美國製造業。美國財經媒體報導，近兩年來美國製造業回流現象加速，根據Dodge Construction Network數據，美國製造設施工程在過去一年中飆升116%，舉例來說，包括台積電在亞利桑那州鳳凰城蓋晶片廠，英特爾也在附近建興建兩間工廠。

此外，美國南部還有鋁廠和鋼廠正在興建，像是美國鋼鐵（US Steel）和紐柯鋼鐵（Nucor），紛紛在阿肯色州的奧西歐拉（Osceola）以及肯塔基州的勃蘭登堡（Brandenburg）建廠。

瑞銀分析師Chris Snyder表示，過去美國企業如果有新設施要建設，只要去大陸就好，但如今情況已大不相同，瑞銀對高官進行調查發現，超過9成受訪者透露正將產線遷出大陸或計畫這麼做，約8成說要把部分產線帶回美國。