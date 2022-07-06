何姓男子的母親在18年前因涉案，一批金飾遭扣押。何男昨天在法務部行政執行署宜蘭分署聯合拍賣會上，與另一名競標者多次來回喊價後，順利標到母親這批生前遺物，開心帶回。

法務部行政執行署宜蘭分署今天發布新聞稿表示，宜蘭分署昨天舉辦7月份例行聯合拍賣會，為落實法務部積極清理贓證物庫的政策，聯合拍賣會上也有宜蘭地方檢察署囑託宜蘭分署拍賣的鑽戒與金飾等共114件。

宜蘭分署指出，昨天聯合拍賣會上最特別的是其中一標共有93件飾品，自民國93年起就由宜蘭地檢署扣案，至今已18年，由現場2名競標民眾彼此來回喊價15次，最後以新台幣8000元拍定。

宜蘭分署表示，事後探詢何姓男標得主得知，這批飾品其實是何男母親生前因涉案遭扣案的物品。

何男向宜蘭分署透露，這次透過聯合拍賣會，再次見到母親生前遺物，內心相當激動，說什麼也要把這些飾品買回，最後終能得標很開心。（編輯：李錫璋）1110706