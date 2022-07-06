台灣宜蘭地方檢察署首次與法務部行政執行署宜蘭分署，在昨（5日）下午3時進行123聯合拍賣，圓滿結束，挹注國庫約126萬元。（法務部行政執行署宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

台灣宜蘭地方檢察署首次與法務部行政執行署宜蘭分署，在昨（5日）下午3時進行123聯合拍賣，圓滿結束，挹注國庫約126萬元；其中最受矚目的是2位民眾透過此拍賣會，買回媽媽生前涉案而遭扣案的物品，內心相當激動，雖來回喊了15次價，最終能順利得標感到很開心。

123聯合拍賣會上，不動產有宜蘭縣壯圍鄉壯六路附近的2筆土地，動產則有鑽戒、藍寶戒、金戒、米珠項鍊等114件金銀珠寶飾品拍賣，該等飾品均經宜蘭縣金銀珠寶商業同業公會完成鑑價程序，部分已置放在宜檢贓物庫10餘年，此次分6標拍賣。

5日當天拍賣現場氣氛熱烈，民眾喊價聲此起彼落，除1標有7件飾品因未達底價而不予拍定外，其餘5標含物品合計共107件均順利拍定，平均以高於底價9成賣出，加上其他家電用品等，共拍得近12萬元；2筆土地則拍得114萬元。

最特別的是，其中1標自93年起即由宜檢扣案，至今已有18年，拍賣會當天現場競標民眾彼此來回喊價15次，最後以8000元拍定。

事後關心得主，才得知該標93件飾品是媽媽生前因涉入某案件而遭扣案的物品，透過此次拍賣，再次見到媽媽生前遺物，內心相當激動，說什麼也要把那些飾品買回來，雖然喊價過程有點緊張，最後終能順利得標感到很開心。

此次拍賣的金銀珠寶飾品還有7件未拍出，如有意願的民眾，可至法務部行政執行署全球資訊網http://www.tpk.moj.gov.tw 或宜蘭分署全球資訊網http://www.ily.moj.gov.tw 查詢。

宜蘭分署表示，此次執行宜檢囑託扣押物拍賣，除展現執行效率、順利清理放置在贓物庫已久的物品外，並增加國庫收入，落實「無人能因犯罪而獲利益」、「徹底剝奪追討犯罪所得」的司法正義。