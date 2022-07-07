大陸於6月陸續解除封控，網通廠出貨大爆發，智邦(2345)、中磊(5388)、昇達科(3491)6月營收均創歷史新高，智易(3596)則是第二季營收創高，加上之前已經公布同樣在6月營收創高的仲琦(2419)、明泰(3380)等，網通股堪稱近期台股當紅炸子雞，亮眼的營收也同樣反應在股價上，今(7)日仲琦亮燈漲停，昇達科早盤一度大漲逾9%，明泰強漲逾5.5%，智邦、中磊大漲逾4%，智易(3596)亦走揚約1.5%。

智邦6月份合併營收69.14億元、月增加12.31%、年增加53.06%，創下歷史新5高；第二季營收186.96億元、季增加18.86%、年增加33.04%，亦同創新高；上半年營收344.26億元、年增加26.33%。下半年在全球網路升級潮帶動下，將有利於智邦交換器出貨持續暢旺，後續400G交換器是智邦重要成長動能，加上企業級網絡、電信級網路接單出貨暢旺下，整體成長動能可期。智邦400G目前陸續送樣出貨，營收占比不高、不到雙位數，但會逐漸成長，預計隨著產品切換，2023年會到雙位數。

中磊6月合併營收為57.2億元，年成長59%、月成長24%，創下歷史新高；第二季合併營收達152.1億元，年增加52%、季增加20%；累計上半年營收為278.8億元，相較於去年同期營收196億元，年成長達42%。

智易6月合併營收為39.76億元，年成長24.82%；第二季合併營收108.88億元，較去年同期成長14.03%，亦較第一季成長5.71%，創下歷史新高；累計上半年營收為211.87億元，年成長10.51%。

昇達科6月營收2.12億元，月增加22.17%、年增加54.47%，創下歷史新高；第二季營收4.77億元，季增加7.9%、年增加17.05%；累計上半年營收9.19億元，年增加18.8%。

網通族群去年飽受網通主晶片缺貨之苦，今年隨著缺貨逐漸趨緩，加上6月後大陸解封，全球在疫情後回歸正常生活型態後，將帶動網通設備升級潮，整體網通產業下半年營運有機會再更勝上半年。