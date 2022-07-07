羽絨服代工大廠廣越(4438)公告6月單月合併營收20.97億元，創歷年同期新高，年成長48.04%，上半年累積營收78.30億元，年成長達58.25%。

近期成衣產業因受物價通膨，經濟衰退陰影影響終端消費需求等隱憂，市場出現波動，對此，廣越總經理吳朝筆表示，因廣越公司主要產品以中高價位之高端及機能產品別為主，較不易受通貨膨脹影響；另因客戶之產品技術門檻較高，廣越代工品質能符合品牌客戶要求，與品牌合作關係緊密，戶外品牌客戶如The North Face、Patagonia、Aritzia等下單強勁，另運動品牌部分亦產銷暢旺，未有在手訂單調整情形，2022年品牌客戶訂單充沛，能見度已到第四季，全年產能滿載。

除此之外，廣越公司成本管控及轉嫁能力強，獲利能力穩定，整體而言，公司營運未受市場不利因素影響；展望未來，廣越表示，集團發展重點將持續擴展約旦生產基地，並分散產品類別及爭取新品牌客戶之訂單，營運規模將持續擴大。

法人表示，廣越為市場上少有橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶之代工廠商，手上主要客戶涵蓋運動品牌Adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Aritzia等，代工產品之價位以中高價位為主，法人看好廣越今年營收、獲利有望突破歷史新高。