疫後振興，桃園市政府經濟發展局7月底啟動夜市「夏夜數位生活祭」，民眾7月23日(六)、30日(六)分別去逛桃園及中壢夜市，即可參加夜市限量三重送。8月底起跑「桃園好市採購月」，到指定公有市場消費即有機會獲得買菜金，歡迎民眾一起來夜市、市場拿好康。

桃園市長鄭文燦表示，疫情趨緩下，民眾已逐步回歸正常生活，透過集客帶動人流、消費帶動振興，吸引民眾前往消費，首波振興活動將於7月由桃園夜市(7／23)與中壢夜市(7／30)登場，民眾只要來迺夜市參加活動，即可線上抽夜市金及取得限量紅利桃子兌換資格。

經發局長郭裕信表示，這波桃園市集振興活動將從7月下旬持續到9月份，提供超過百萬價值之優惠內容。「夏夜數位生活祭」以數位轉型為主題，並結合資科局推廣的紅利桃子振興活動，民眾只要於活動期間至指定夜市，使用手機登錄LINE帳號資料，即可獲得第一重100點紅利桃子點數兌換資格、限量5000名)，第二重可再抽100元夜市金或活動紀念口罩、限量5000名，於活動期間使用數位支付消費，並於活動櫃台出示消費滿百紀錄，可再獲得第三重100元夜市金、限量500名，讓民眾一邊拿優惠，一邊享受夜市美食。

鄭文燦說，8月底也將擴大辦理為期一個月14場次的桃園好市採購月活動，民眾只要消費就送限量買菜金，還有快閃互動遊戲搶好康等活動，歡迎民眾重回市場消費，重新感受桃園市集之活力。

郭裕信表示，自8月底開始，14場次的「桃園好市採購月，快閃好康搶優惠」集客活動也接續起跑，民眾只要至活動場次的指定市場消費不限金額，即可獲得限量100元買菜金，於活動期間按讚並分享指定貼文可再獲得50元買菜金，歡迎民眾共襄盛舉搶好康，相關活動資訊詳情請搜尋「桃園有好市」粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／tygoodmarket／)。