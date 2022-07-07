台灣運彩xT1聯盟2022年選秀會下周二（12日）登場，聯盟一連三天推出「選秀球探系列報告」，分析今年選秀年輕好手戰力。
以下是2022年選秀球探報告-林子洧
【經歷】
林子洧國中時代只是愛打球，毛遂自薦進入台中青年高中後，一度因為練球太辛苦，當了一年籃球逃兵，直到高三才打了他這輩子唯一一次的HBL。高中畢業後，林子洧選擇加入高雄師大，高師大給了他成長的空間，直到大四，林子洧得分天賦徹底展現，成了球隊得分主力，也在今年初獲得青睞，入選中華隊，參加世界盃男籃賽資格賽。
【球風分析】
在團隊為主的高師大，林子洧雖然沒有太多單打的空間，不過戰術配合度很高，投籃把握度也好，可以說林子洧是具有得分爆發力的團隊型球員，也有高師大球員傳統，體能好、拚勁十足的優點，進入職籃後，適應能力與成長速度不會在其他年輕球員之下。
起步晚的林子洧，雖然可塑性高，不過也因為基礎較差，在學生等級的比賽不會太明顯，進入成人階段後，實戰經驗少，應變能力差的缺點就會浮現出來，需要透過高強度的練球與練習賽，儘速提升經驗值，另外進攻手段也比較單調，太過倚賴先天體能。
林子洧小檔案
身高：188公分
公斤：82公斤
位置：得分後衛
就讀學校：高雄師大
UBA表現：16.8分、6.7籃板、2.5助攻、1.9抄截（110學年度，大四）
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