車用等客戶訂單強勁，鴻海(2317)集團乙盛-KY(5243)6月合併營收12.68億元，月增20%，創下單月歷史新高，乙盛-KY表示，今年車用產品佔比可望達40%到45%，下半年展望偏樂觀，今年營運會比去年好。

擺脫4月大陸封城停工谷底，乙盛-KY營運自5月快速攀升，受惠於車用及伺服器客戶訂單強勁，且低軌道衛星出貨逐漸放量，加上日系客戶TV銷售優於預期，乙盛-KY自結6月合併營收達12.68億元，月增20%，年增41.87%，創下單月歷史新高，累計第2季合併營收為31.66億元，季增8.28%，累計前6月合併營收為61.06億元，年增11.93%。

儘管終端雜音不少，由於車用客戶訂單強勁，且伺服器亦有新客戶加入，乙盛預估，今年車用及伺服器兩項產品營收均可達到兩位數成長，其中車用產品佔全年營收比重可望達40%到45%；伺服器產品佔營收比重預估達20%到25%。

在低軌道衛星部分，目前低軌道衛星佔乙盛-KY營收比重約2%，未來可望逐季增加，預估今年可貢獻年度營收約5%~6%。