大陸外交部8日消息，中國國務委員兼外長王毅7日在出席二十國集團外長會期間，在峇厘島會見俄羅斯外長拉夫羅夫。雙方就烏克蘭局勢交換了意見。拉夫羅夫說明俄烏局勢和俄方立場主張，俄中關係不受外部干擾。王毅表示，中方將繼續秉持客觀公正立場，聚焦勸和促談，支持一切有利於和平解決危機的努力。雙方同意支持印尼辦好二十國集團外長會，並加強在上海合作組織框架下合作。

王毅表示，當前，國際局勢動盪不定，全球挑戰層出不窮。在兩國元首戰略引領下，中俄排除干擾，保持正常交往，有序推進各領域合作，展現出兩國關係的強大韌性和戰略定力。中方讚賞俄方積極參加金磚國家領導人系列會議，為會議凝聚國際共識、促進全球發展作出貢獻。中方願同包括俄在內的各方一道，落實好會議重要成果，加快推進2030可持續發展議程，維護開發中國家共同利益，維護國際公平正義。

拉夫羅夫表示，俄中秉持負責任立場，保持戰略協作，為維護《聯合國憲章》和國際法，推動國際秩序更加公平、國際關係更加民主發揮了重要作用，得到開發中國家的認同和支持。俄中關係不受外部干擾，務實合作順利推進，發展潛力巨大。俄方願擴大雙方合作領域和規模，更好造福兩國人民。俄方支持全球發展倡議和全球安全倡議等重要理念，將同中方加強協調配合。

王毅表示，反對霸權霸淩、抵制單邊主義是廣大開發中國家的共同心聲。當前國際政治的現實引發深思。是追求強權霸權，還是推進多極化進程？是真正維護以聯合國為核心的國際秩序，還是抱持少數國家按自身標準制定的規則？相信隨著時間推移，越來越多的國家將對此看得更清，作出正確選擇。中方願同各方一道，落實習近平主席提出的全球安全倡議，踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀。