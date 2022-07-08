日相岸田數度哽咽要檢討維安

日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭助選時遭槍擊，由於頸部和胸部都中槍，據日本媒體報導，他的心肺功能已停止。現任日相岸田文雄當天在召開記者會時，數度哽咽，雖表示安倍情況不樂觀，但他說，就他所知，醫護人員正想盡辦法救他。岸田表示，衷心為安倍祈禱，希望能挽回他的性命，並會在掌握狀況後加以因應。

他說，希望當時有足夠的安全，而判斷這點將會是調查的一部分。

41歲的槍擊凶嫌山上徹向警方坦承，他不滿安倍，想要宰了他。而岸田說，槍擊前首相安倍是不可饒恕的行為。他並以最強烈的言詞，譴責在選舉活動期間發生的這起野蠻槍擊事件，說這是對日本民主基礎不可接受的攻擊。他說，選舉就是民主的基礎。

日相岸田文雄為安倍槍擊舉行記者會 數度哽咽

由於日本嚴格管制槍枝，因此政治暴力事件在當地十分罕見。不過，2007年4月時，62歲的長崎市長伊藤一長4度競選連任，結束競選演講行程，驅車返回競選辦公室，才步下座車，就被自稱為山口組水心會代理會長的59歲男子城尾哲彌從後方持左輪手槍射擊，兩發子彈擊中背部。雖然伊藤經過搶救，但仍因失血過多不治。