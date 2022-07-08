日本前首相安倍晉三遇襲，無任所大使林佳龍表示，「一起為安倍首相祈禱，希望他平安無事」。

林佳龍今在臉書指出，聽到安倍晉三遇刺消息，感到十分震驚。安倍前首相一直是台灣堅定的好友與夥伴。任內推動台灣與日本交流的結構性轉變，並將維持台海安定問題納入日本重要政策當中，對促進台日關係做出偉大貢獻。

他說，自己在台中市長任內，曾親自致函，感謝他安倍晉三台海和平穩定做出的努力。現在，「讓我們一起為安倍首相祈禱，希望他平安無事」。