財政部8日公布今年我國6月進出口統計，6月出口規模為422億美元，創歷年單月次高（僅次今年3月435億美元）與歷年最強6月紀錄，而出口年增率為15.2％，可締造出口連24紅。

6月出口態勢有三大利多，包括大陸解封消費熱潮、半導體業持續進口原料以備生產、海外拉貨力道強勁等，有助推升出口值。

過去我國出口表現在5～6月多為「五窮六絕」態勢，但財政部統計處表示，今年出口受惠於大陸解封消費熱潮與國際晶片需求不減，有望看到出口「六追七趕」現象，推估上半年我國出口增幅約19％。

另6月進口規模為375.6億美元創歷年單月第三高，年增19.2％，主要為我國廠商持續引進半導體原料再加工出口，推升進口貨品如農工原料進口規模。

展望下半年出口表現，雖有高基期因素，但主計總處預估下半年出口增幅約11％，有機會看到單月出口規模突破440億美元的歷年單月新高紀錄。

依主計總處5月底最新預測，我國今年第二季進出口值分別為1,102億美元（+20％）、1258億美元（+15％）。若按照其預測，目前4月出口值為414億美元、5月為421億美元，估計6月出口規模將上看423億美元，有機會再創歷年單月次高水準。

另今年全年進出口值預計為4,410億美元（+16％）、5,116億美元（+15％），主計總處也預估，我國2022全年貿易出超約706億美元，有機會創近十年新高。