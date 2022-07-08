數字科技（5287）旗下新平台「小雞上工」指出，今年台灣民眾對疫情的恐慌降低，帶動暑期打工機會大增。「小雞上工」站內數據顯示，今年6月職缺數較去年同期暴增3.4倍，其中半數為「餐飲」相關職缺，預期接下來7、8月有望再增加20％～25％，同時也帶動小雞上工平台動能增溫。

去年夏天台灣首次迎來本土疫情爆發，嚴重衝擊服務業，堪稱「最慘暑假」。不過今年民眾恐慌感降低，打工市場也同步復甦。小雞上工站內數據顯示，去年屬疫情一級戰區的雙北市，工讀需求反彈最為明顯，整體職缺數相較去年增2.8倍。其中，台北市職缺數年增209％、新北市年增163％。

桃園市則蟬聯冠軍，奪下職缺數量及平均薪資雙冠王，其中平均時薪達到208元，居冠六都。

調查發現，小雞上工平台上，超過6成企業/店家預計暑假期間增加工讀人手，平均增加12.4名工讀生，可望為工讀市場增加上萬個工作機會。在打工會員方面，近9成學生有暑期打工計畫，其中21.8％學生選擇「餐飲內外場」為最多，而疫情也使得「在家工作」的相關職缺受到13.8％的學生青睞。

隨民眾與疫情共存，小雞上工站內顯示，6月打工職缺數年增3.4倍數，平均時薪達到192元，創下疫情以來新高點，其中半數為「餐飲」相關職缺，可見餐飲業逐步復甦。

此外，僅有不到2成企業店家表示營業狀況受疫情影響，進而「調整營業時間」、「調整營業模式」或「取消內用（僅外帶/外送）」，代表整體產業環境呈現大幅好轉跡象。也因此，有超過6成企業店家暑假期間將有工讀生招募計畫，平均招募12.4名，可望為工讀市場增加上萬個工作機會。

在打工類型方面，以「餐飲內外場」（21.8％）最受到學生打工族的青睞，其次分別為「門市零售」（17.4％）、「助理、行政等辦公類」（16.8％）。值得注意的是，新冠疫情下遠距工作崛起，因此如社群小編、影音剪輯或設計等可以「在家工作」的職缺，亦成為學生打工族首選（13.8％）。