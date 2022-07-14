由於招聘活動意外強勁，澳洲6月失業率跌至48年新低，而創下紀錄的職缺數顯示該國就業市場將持續緊俏，使央行加大升息力道的可能性升高。

澳洲統計局周四公布，繼5月大增60,600人之後，6月淨就業人數較5月暴增88,400人，遠超出市場預測的增加30,000人，並使今年以來的就業增長累計達到438,000人。

6月失業率從3.9%下滑至3.5%，遠低於市場預期的3.8%，並創下1974年8月來新低，即使有更多人找工作、參與率升至66.8%，創下歷史新高。

結合失業率和就業不足率的「勞動力利用不足率」（underutilisation rate）為9.6%，仍處於1982年以來新低，這表示薪資將加速增長。

6月失業人數亦罕見地大減54,300人，而裁員人數則不多。

澳洲統計局勞工統計部門主管Bjorn Jarvis表示，數據反映出勞動力市場日益吃緊，對招聘和留住員工的需求很高，且勞動力仍持續短缺。6月失業人數為494,000人，幾乎與職缺數480,000個相當，等於約一個失業者就有一個職缺，而在疫情爆發之前是三個失業者有一個職缺。

由於經濟基本上處於充分就業且通膨過熱，市場普遍預期澳洲央行在上周將基準利率調升50個基點至1.35%後將繼續升息，且幾乎篤定將在8月會議再次升息2碼。部分經濟學家認為，如果即將公布的通膨數據高到令人震驚，就像全球的情況一樣，那麼澳洲央行的升息動作也可能更加劇烈。

美國周三發布的6月消費者物價指數（CPI）年漲9.1%，創下近41年新高，使投資人開始押注聯準會可能在7月會議升息一整個百分點（100個基點、4碼）而非75個基點，而加拿大央行周三已經領先所有G7國家，宣布升息4碼。

澳洲將在7月27日發布第二季CPI報告，市場預期其通膨率恐將達到約6.3%，創下1990年來新高，而在年底前通膨情勢可能進一步惡化。