台新金控公布6月自結獲利，當月稅後淨利14.1億元，上半年累計稅後淨利44.7億元，每股稅後淨利（EPS）0.32元。

台新金控表示，各子公司獲利表現方面，台新銀行6月稅後淨利13.1億元，上半年累積稅後淨利60.6億元。主要因核心業務獲利動能持續穩健，淨手收及投資收益均較前月成長，整體損益較前月成長72％，資產品質維持穩健，截至6月底逾放比為0.14％，備抵呆帳覆蓋率為970.15％。

台新證券6月稅後淨利0.5億元，主要來自公司投資操作績效較上月提升，致營業證券處分利益上升。累計上半年稅後淨利2.3億元，因國際情勢變動、證券市場指數下跌、成交量較去年減少，使得經紀手續費收入、營業證券處分及評價利益皆較去年下滑。

台新人壽部份，6月稅後淨利2.2億元，因當月新台幣貶值使得兌換利益增加，及股利收入增加影響，累計上半年稅後淨利14.8億元，表現優於上年同期。主要是自投資資產配置調整實現處分利益，及今年度台幣貶值影響致兌換利益增加，反應在整體獲利表現。