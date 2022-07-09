2022竹塹國樂節9日下午盛大登場，開幕音樂會《動物聲友會》精選多首經典國樂組曲。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

2022竹塹國樂節9日下午盛大登場，開幕音樂會《動物聲友會》精選多首經典國樂組曲，其中《新編百鳥朝鳳》為在台首演，《彼得與狼》更跨領域結合「好玩的劇團」，以創新形式演出兒童音樂劇，即日起至31日計有13場室內外音樂會演出，喜愛國樂的朋友不容錯過。

代理市長陳章賢今天上任首日也特別到場聆聽開幕音樂會，他表示，竹塹國樂節自2011年起舉辦，至今已邁入12屆，吸引逾17萬樂迷到場欣賞，已成為新竹市夏天知名的活動品牌。

他說，今年邀請國內15組表演團隊、指揮名家及獨奏家齊聚新竹，帶來精彩演出，即日起至31日，連續4周的周末都有安排活動，場場都精彩，其中兩場特別選在戶外舉辦，今晚7時在文化局水景廣場有國樂小舞台，歡迎喜愛國樂的民眾共襄盛舉；明晚7時則在北大公園演出。

文化局長張馨之說明，開幕音樂會《動物聲友會》共帶來8首以動物為主題的國樂組曲，首先以氣勢磅礡的《金蛇狂舞》揭開序幕，樂曲旋律昂揚、鑼鼓鏗鏘有力，營造節日的歡騰氣氛。

接著登場的《天鵝》曲目，以琵琶多種技法，表現天鵝悠然飛翔的千姿百態；《Cat’s無言》藉由音樂傳達人與貓咪的親暱情感；而《老虎磨牙》則透過大鼓、大鑼、木魚等將老虎的形象，以靈活多變的節奏展現無遺。

《戰馬奔騰》呈現戰馬縱橫沙場的英姿；《新編百鳥朝鳳》為台灣首演場，嗩吶吹奏模仿啁啾鳥鳴，彷彿置身綠色森林；《彼得與狼》則與新竹在地傑出團隊「好玩的劇團」聯袂演出，帶給市民多樣化音樂體驗；最後壓軸《動物組曲》，以跳動的音符呈現，宛如動物就在眼前。

文化局指出，2022竹塹國樂節以《樂動青春》為主題，總計13場系列活動，推出3場售票、7場索票、1場講座及2場戶外音樂會，規畫有大師系列、專業系列、校園系列、推廣講座與以市民為主角的國樂小舞台等內容，索票場次即日起開放索取，民眾可至演藝廳1樓服務台索取，每周一休館。2022竹塹國樂節相關節目資訊可上新竹市文化局官網https：／／culture.hccg.gov.tw／查詢。