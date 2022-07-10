南投竹山鎮公所將1770米平方的國有地打造成紫斑蝶秘境。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

南投竹山鎮也有紫斑蝶秘境囉！地點就在下坪吊橋，竹山鎮公所將1770米平方的國有地種植大片高士佛澤蘭以及馬利筋，成功引來大批蝴蝶，其中紫斑蝶賞期從7月初到10月底，長達三個月時間，遊客來此，不但可以欣賞彩繪吊橋外，也能悠遊蝶舞中。

竹山鎮長陳東睦表示，高士佛澤蘭為田代氏澤蘭之變種，也是台灣固有種，主要分布於屏東縣牡丹鄉的高士佛山區，此植物花期長，蜜源充足，是多種蝴蝶，如青斑蝶、樺斑蝶和小青斑蝶和蜜蜂的食物來源；馬利筋則為多年生宿根性亞灌木狀直立草本植物，其花也是昆蟲的重要蜜源植物。竹山鎮公所於3月買這兩種植物植栽，經過3個月的種植，最近開始引蝶入谷，種類多元。

陳東睦說，紫斑蝶賞期從7月初到10月底，有整整三個月的時間，而竹山鎮內大鞍地區本就是賞蝶的好地點，今年又多了下坪新秘境。竹山鎮公所為了把下坪打造成最美路上自行車步道，這幾年致力營造各季節景色，讓來下坪吊橋的遊客除了能欣賞彩繪吊橋外，四季來都可以觀賞到不同的風景，先是垂枝女貞、緊接著荷花、接下來就是紫斑蝶，希望遊客不同季節來，都可以看見不同風景。

陳東睦建議，遊客不妨再搭配周邊規劃如熱帶植物園、焢番薯、遊老街等行程，來竹山輕旅行一天絕對值回票價。