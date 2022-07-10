嘉義市阿里山林業村計畫將以促參案委外開發，基地位於舊果菜魚市場沿著台鐵縱貫線至秀泰影城的對面，預估投資總金額約57億，阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，目前可行性評估及先期規畫在農委會審查中，預計2023年中完成招商作業。

嘉義市政府打造「文化新絲路」，從嘉義文創園區（舊嘉義舊酒廠）沿台鐵及阿里山林鐵到嘉義舊監，形成文化觀光廊道，而阿里山林業村就是重要的一環，占地約13.599公頃，阿里山林鐵文資處將基地分割成2大塊，各6.32公頃、7.279公頃，分頭進行。

林鐵文資處副處長周恆凱指出，6.32公頃的部分，由該處及中央的補助經費陸續完成嘉義製材所及周邊環境改善，2021年底辦理動力室「記憶─阿里山」特展、大小辦公室「百年鳴森」特展，及4座「構築林鐵」作品，繼續爭取經費將整修6棟歷史建築，包括玉山一村的焙房1棟、木造倉庫1棟及玉山二村4棟。

周恆凱表示，7.279公頃的基地範圍為「原果菜魚市場沿著臺鐵縱貫線至秀泰影城對面」，辦理BOT促參，由廠商興建及營運，初估投資金額約57億元，其中「臨秀泰影城的多功能廣場」與「舊果菜魚市場」這2處共約3.6公頃是可開發區，可以興建建築物及附建地下停車空間，剩下的3.6餘公頃採低度開發。

此案規畫引進林業主題的五星級國際觀光飯店，並結合文創購物商品展售、特色餐飲設施、親子遊樂設施及藝文沙龍空間，來區隔市場，目前可行性評估及先期規畫由農委會審查中，預定明年中完成招商作業。

中央為鼓勵公部門辦理促參，招商引資，對各縣市、重大公共建設案進行評比，嘉義市文化局辦理市立美術館部分空間委外營運（OT）案成效佳，日前獲財政部表揚及頒發「民參獎勵金」50萬獎金；而阿里山林業村的57億元投資促參案也備受矚目，被視為個案規模前3名之1。