經營85度C的美食-KY(2723)2022年上半年台灣營運在疫情中持穩，其中蛋糕業績仍穩定成長。公司對此推出父親節系列造型主題蛋糕，配合18周年慶優惠助攻，目標全檔期主題蛋糕銷售4萬顆，加計常態銷售蛋糕在內，全檔期目標銷售18萬顆、帶動業績成長3～4％。

美食-KY受中國大陸華東地區大規模封城影響，2022年第二季自結合併營收43.75億元，降至近8年低點，但6月營收已回升至近3月高點，累計上半年合併營收92.23億元、年減5.31％，衰退幅度較前5月略減。

其中，美食-KY台灣市場營運今年雖遭逢疫情升溫，但整體營運維持穩定。由於民眾基於防疫考量，針對聚會、慶生等場合選擇在家慶祝，美食-KY對此推出造型蛋糕搶市，使貢獻營收逾2成的蛋糕業績穩健成長，首季及第二季營收分別年增近4％及7％。

因應父親節檔期到來，美食-KY今年以「食尚紳士老爹」主題推出4款造型蛋糕，包括8吋及6吋蛋糕各2款，平均售價介於490～680元間，目標銷售達4萬顆，加計常態銷售的整模蛋糕，目標全檔期蛋糕銷售達18萬顆，帶動業績年增3～4％。

美食-KY表示，即日起至8月5日活動期間，預購父親節主題款蛋糕即享有85折優惠。85Cafe App註冊會員即日起至8月8日購買主題蛋糕，將有機會抽中iPhone 13 Pro Max、Apple iPad Air、BV經典短夾、富及第12瓶裝酒櫃、OVO智慧行動投影機等好禮。

此外，美食-KY自8月起將陸續展開18周年黃金周活動，包括長條蛋糕、跨店取大杯拿鐵及大杯招牌、七夕情人節套餐、持記名悠遊卡消費滿額回饋等優惠，並限量開賣烘焙坊500元胖卡，憑卡可消費588元、且無使用期限，在通膨壓力下致力穩定價格並衝刺業績。