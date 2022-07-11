在周日進行的國會選舉中，日本執政聯盟在下議院的多數席次將有所提高；日經指數隨後也上揚。

周一日經225指數收漲295.11點或1.11%，為26812.30點，盤中一度大漲2%。東證一部指數跌27.23點或1.44%，為1914.66點。

根據NHK的出口民調顯示，首相岸田文雄的自民黨和夥伴的公明黨將贏得眾議院125個席次的76席，高於此前握有的69席。

該選舉在前首相安倍晉三遇刺兩天後舉行。

野村證券策略師Maki Sawada表示，由於對於日本政治基礎長期穩定性的預期，市場獲得支撐。但由於對企業獲利報告採取謹慎態度，可能讓日經本周上漲幅度受到抑制；另外對於新一波新冠感染數上升的擔憂，也壓抑市場情緒。

電信公司KDDI升3.26%，為日經漲幅最大個股。優衣庫(Uniqlo)母公司迅銷(Fast Retailing)上漲0.94%，報6.89萬日圓。

豐田汽車和索尼(Sony)分別上漲1.94%和2.11%。

與大盤走勢相反，晶片製造設備商東京威力科創跌1.3%，報4萬2950日圓；此前野村證券將該公司評級從買進下調為中立。

日本製造業獲利領先指標、機器人製造商安川電機(Yaskawa Electric)跌5.61%，報4290日圓；該公司宣布上季獲利未達市場預期。