上個月甫在台灣搶先曝光的香奈兒1932頂級珠寶展，七月初在巴黎舉辦大型珠寶展與晚宴，代言人瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）身穿早春度假系列黑色禮服與會，搭配以香奈兒女士生日為名的Soleil 19 Aout項鍊，如太陽般的黃鑽主石閃閃發亮，讓她猶如巨星一般自帶光芒，耀眼奪目。

瑪莉詠柯蒂亞出席香奈兒1932頂級珠寶展，佩戴要價逾1億3千萬元的Soleil 19 Aout項鍊，如太陽閃耀光芒。（CHANEL提供）

為了向1932年香奈兒女士發表的《Bijoux de Diamants》鑽石珠寶系列致敬，香奈兒於90年後的今日發表1932頂級珠寶，以當年的珠寶作品為靈感，融入彗星、太陽、月亮等宇宙元素，詮釋鑽石在黑暗中閃耀光芒之美，瑪莉詠柯蒂亞選擇佩戴的Soleil 19 Aout項鍊，以白K金與黃金鑲嵌鑽石及黃鑽，主石是1顆重約22.10克拉FVY IF枕型切割黃鑽，要價破億。

香奈兒1932頂級珠寶系列Soleil 19 Aout項鍊黃鑽項鍊，黃鑽主石逾22克拉，1億3361萬1000元。（CHANEL提供）

除了黃鑽項鍊，瑪莉詠柯蒂亞也佩戴Comete Infinie戒指，白K金與黃金鑲嵌鑽石及黃鑽，主石是1顆重約5.61克拉FIY VS2枕型切割黃鑽，彗星如纏繞手指上，展現如繞指柔般的奢華魅力。

香奈兒1932頂級珠寶系列Comete Infinie雙環戒，如彗星纏繞手指，1858萬9000元。（CHANEL提供）