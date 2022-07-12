上市櫃企業去年獲利創新高，挹注今年上半年總稅收規模達1兆4,032億元，創下歷年同期新猷，年增率為13.5％，可說是高速成長，以營所稅年增1,581億元為成長動能。而6月單月稅收4,914 億元年增四成，顯見爆發性成長情況。

隨上市櫃企業2021年營收與獲利創新高，全年合併營收高達40.91兆元、獲利4.29兆元皆寫下新猷，有效挹注今年營所稅收。

另各大企業如海運業、科技業紛紛在2021年底大手筆發放年終獎金，最高如長榮海運甚至發出40個月，這也讓不少科技與海運新貴綜所稅適用級距提高，以今年6月所得稅（營所+綜所稅）有4,048億元規模、年增69.4％。

在今年6月房屋稅方面，隨近年清查房屋稅籍補稅、督促地方提高房屋稅基所致，像是桃園市等各縣市自2021年下半年已提高房屋稅基以挹注稅收，6月房屋稅收規模達到267億元、年增5.4％。