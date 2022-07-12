人生的道路上沒辦法一直順遂，有時總會遇到挫折與困難，讓人陷入低潮。《搜狐網》命理專欄分享，生肖屬虎、羊、猴的人在成功之前一定會經過一段坎坷之路，但他們只要熬過這段低潮期，就能夠迎接幸運降臨。

1、生肖虎

屬虎的人努力上進，對人生有明確規劃，並會按照計畫一步步朝夢想前進，雖然過程中要經歷很多辛苦與磨難，但只要熬過這段時期，幸運就會降臨，結果也會是美好的，不但收穫可觀的財富，還多了一群志同道合的朋友，成為真正的人生贏家。

2、生肖羊

屬羊的人雖然溫柔，但內心十分堅定，且對於認定的目標非常執著，他們胸懷坦蕩又瀟灑，做事不求一定要成功，只求問心無愧；此外，他們的人緣極佳，即使遇到挫折，也會有貴人出手相助，路途再坎坷也能披荊斬棘，只要突破困境，就能一步一腳印地邁向成功。

3、生肖猴

屬猴的人樂觀開朗，雖然表面嘻皮笑臉，實際上卻是個實力派，一旦確定自己的未來，就會一改以前玩世不恭的樣子，搖身一變成為工作狂，儘管在圓夢的路途中要面對很多困難，但幸運的是他們總是能遇到默契極佳的團隊，並且帶領大家一起熬過低潮、走向成功。