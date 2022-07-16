日常生活中，有些女人比較重視物質，因此對於金錢非常渴望，擇偶方面會有許多現實考量，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖女不會過於追求物質生活，很容易滿足，能和另一半同吃苦共患難，即便是過著平淡的日子也無妨。

▍生肖羊

生肖屬羊的女人柔情似水，個性溫柔善良，對待身邊的人也十分真誠，是一個容易滿足的人，不會過度追求物質生活，因此對另一半的要求也不會太苛刻，只要彼此相愛，就算日子過得清貧也會覺得幸福，相當知足。

▍生肖狗

生肖屬狗的女人相當重感情，加上家庭觀念比較強，可以為了家庭放棄自己的事業，即便婚後也不會嫌棄丈夫窮困，反而會對另一半相當體貼，並且給予更多支持和鼓勵，就算過著平凡的生活，只要一家人平安健康，她們就覺得很滿足了。

▍生肖雞

生肖屬雞的女人事業心比較強，工作能力有目共睹，賺得錢不比男人少，因此對於另一半的要求不會太高，她們更看重的是對方的人品，只要有上進心、疼老婆就足夠了。尤其是她們婚後不僅能把家裡打理的井然有序，也能幫助丈夫的事業，是不可多見的賢妻良母。