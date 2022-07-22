田家達和林柏妤劇中很多吻戲。（台視提供）

林柏妤外型亮麗很受觀眾喜愛。（台視提供）

田家達劇中終於對林柏妤告白。（台視提供）

台視戲劇《美麗人生 日出他鄉》中田家達和林柏妤這對歡喜冤家，從一開始互相看不順眼，現在越來越欣賞對方的好，不過兩人脾氣都不是普通的硬，沒有人先開口說愛。今晚(22日)兩人心意確定，在辦公室擁吻，讓不少粉絲相當期待。

田家達和林柏妤兩人郎才女貌，外型上很登對，也吸引不少粉絲喜愛，紛紛敲碗希望看到這對CP在一起，雖然兩人在劇中常有一些甜蜜互動，但其實都是林柏妤腦子裡的小劇場，這次終於不再是幻想情節，讓劇情更往前進了一步。甜滋滋的吻戲，讓人看了不禁嘴角上揚，林柏妤則是語帶保留，神祕笑說：「因為我已經看了很多集的劇本，知道後面的發展，這場戲只是小case而已喔！」

田家達和林柏妤劇中很多親密戲，兩人在拍攝時也常有不少趣事，田家達在拍攝其中一場吻戲時，突然想起剛才吃了洋芋片，懊惱不已，馬上老實向林柏妤坦承。林柏妤先是大驚，但立刻表示：「原味洋芋片還好啦！」兩人聊起拍吻戲最怕對方口中有哪些味道，意外發現田家達的耐受度很高，舉凡大蒜、臭豆腐、榴槤，等一般人視為「吻戲大魔王」的食物，都可以接受，田家達笑說：「大蒜還好呀！榴槤也會吃，羊肉串…就比較還好。」

劇中田家達為了安慰傷心的林柏妤，霸氣一把將女生擁入懷中親吻，並溫柔告白，林柏妤則透露，人生目前遇到的告白，都是比較小清新的，不像劇情這樣浪漫，她笑著表示：「畢竟也不會有人把告白，搞得像八點檔一樣啦！」

《美麗人生 日出他鄉》每周一至周五晚間八點於台視首播。