林志穎今（22日）驚傳發生自撞車禍，車上還有6歲兒子，父子倆被送往林口長庚醫院急救，所幸無生命危險。命理師蔡上機表示林志穎63年次、屬虎，從今年紫微生肖流年來看，遷移宮有陀羅跟廉貞，因陀羅、廉貞兩顆煞星剛好相剋，舉凡屬虎的人，出門在外要注意火、電、槍砲、爆炸以及撞擊等血光之災，而遷移宮又自傷，所以自己引起的災難居多。

除此之外，他也提醒林志穎除了這次車禍意外，本年度還要注意住家或飯店等出門在外的居住場所，所發生火、電、槍砲、爆炸以及撞擊等血光之災。所幸吉人天相，福德宮跟流年的本運很強 ，一旦發生血光意外，基本上不至於有生命危險，會在千鈞一髮時刻，有貴人來解救。

蔡上機也點出，屬虎的人今年財帛宮出了點問題，要注意破財，特別小心有關文書、契約以及買賣，包括重大意外事故損失的一筆錢財，也要注意錢財的糾紛引起官司訴訟問題。

蔡上機建議林志穎可以在住家客廳或臥房的南方位置點一盞燈，最好是「鹽燈」，24小時亮著，可化解本年度的災難。但也表示甲寅年出生的林志穎，是所有屬虎中化解災害能力最強的年次。