韓國央行13日決定升息兩碼，但市場認為利率不確定性因素已解除，因此韓股還是收漲，大盤收在2,328.61點，漲10.85點或0.47%。同時，韓元也止貶回升，外資卻賣超1010億韓元。

為了跟當地創24年新高的通膨拚搏，韓國央行13日決定升息兩碼。對歐美各國來說，1次調高2或3碼不算什麼，但對韓國來說，這是頭一回升息力道這麼大的。

韓國現行利率經過上調50個基本點之後，已來到2.25%。通常來說，韓國央行不會用這麼激進的方式來調高利率，通常1次最多只升1碼。不過，應該是被大漲的通膨給逼急了，故才會出現難得的大幅升息動作。

大型類股漲跌互見，三星電子跌0.17%，SK hynix漲0.75%，電池大廠LG Energy Solution跌0.25%，大藥廠Celltrion漲1.33%，現代汽車漲2.51%，汽車零組件業者現代摩比斯也漲2.94%。

韓元兌一美元在1,306.9價位附近，韓元升5.2元。疲弱的韓元，2022年迄今已貶近1成。匯銀人士指出，韓國這次大力升息後，韓元應可暫時避免再這麼弱勢下去。