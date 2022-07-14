大陸澎湃新聞報導，大陸國家發展改革委14日舉行上半年經濟形勢媒體吹風會，發改委運行局長李雲卿指出，保障能源安全穩定供應對於穩增長、穩就業、穩物價至關重要。今年以來能源供需總體平穩，受重點行業用電增長、氣溫升高等因素影響，入夏以來大陸全國日發電量快速攀升，7月13日大陸調度發電量達到278.54億千瓦時，最高調度負荷達到12.22億千瓦，均創歷史新高，用能需求明顯回升。發改委會同各有關方面全力做好迎峰度夏能源保供工作。

李雲卿稱，一是持續提升資源保障能力。組織各產煤省區在確保安全清潔高效利用的前提下積極挖掘增產潛力，有效釋放先進產能。1-5月，大陸煤炭產量18.1億噸，同比增長10.4％，6月以來保持較高產量水準。進一步提升發電能力，截至目前大陸發電裝機容量達到24.4億千瓦，煤電非計畫停運和出力受阻規模降至多年來最低水準，燃氣發電頂峰出力明顯增加。油氣增儲上產成效顯著，1-5月大陸原油產量8569萬噸，同比增長4.1％；天然氣產量924億立方米，同比增長5.8％。

二是多措並舉強化供需銜接。組織開展電煤中長期合同簽訂和履約監管，確保電煤穩定供應和價格平穩。統籌做好運力安排，運輸平穩有序，上半年大陸國鐵電煤運輸6.9億噸，同比增長9.1％。目前，統調電廠存煤1.7億噸，同比增加近6000萬噸，可用26天。逐企制定成品油增產保供方案，組織供氣企業和各地基本完成全年和供暖季契約簽訂，為持續穩定供應打下堅實基礎。

三是加快推進可再生能源發展。優化電網調度，多發水電減少電煤消耗，保持核電安全滿發，促進風電、太陽能發電多發滿發、能用盡用。1-5月，大陸水電發電量同比增長22.4％，遠高於近12年7.6％的平均增速。大力推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點大型風電太陽能基地建設，目前第一批項目已開工超過9500萬千瓦。

四是加快推進能源儲備能力建設。目前地下儲氣庫已完成全年注氣計畫進度的60％。大力推動抽水蓄能電站開發建設，鼓勵發展新型儲能設施。

李雲卿表示，入夏以來能源供應總體平穩有序，經濟社會發展用能需求得到有效滿足。