洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）昨日在位於阿肯色州卡姆登的精密火力卓越中心（Precision Fires Center of Excellence）舉行的儀式上，向美國陸軍交付了首批M270A2多管火箭發射系統 (MLRS)。

洛馬導彈和火控部門副總裁普萊斯（Jay Price）說：「這次交付對洛克希德馬丁來說是一個重要的里程碑，因為現代化的系統將在未來幾十年為陸軍和盟軍夥伴提供支持。」並表示這款最新的 M270A2 發射器將延續我們經過實戰驗證的可靠性傳統。

洛馬與紅河陸軍倉庫（Red River Army Depot）合作，正在對 M270 進行現代化改造，外觀上看來M270A2 與原本的 M270 非常相似 ，但是M270A2 版本的乘員艙更高，並具有加固裝甲，以增加對小型和 IED（簡易爆炸裝置）威脅射擊的保護。配備全新的 600 匹馬力發動機、改進的裝甲駕駛室和通用火控系統 (CFCS)。這次升級提供了與未來彈藥的兼容性，如增程火箭彈（ GMLRS） 和精確打擊飛彈 (PrSM)。已達成確保 M270 系列發射器在 2050 年前維持高效能和可靠度，繼續為美國陸軍和盟國服務。

GMLRS增程火箭

精準打擊飛彈 （PrSM）

M270A2 是一種能夠支援「聯合全領域作戰 (Joint All-Domain Operation,JADO)」的重型履帶移動發射器，可通過 C-17 和C-5飛機運輸。發射器及其彈藥旨在使士兵能夠在比以前更遠的距離與火砲、防空集結地、卡車、輕型裝甲和運兵車接戰並擊敗它們，從而支持聯合全領域作戰。