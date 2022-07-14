洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）昨日在位於阿肯色州卡姆登的精密火力卓越中心（Precision Fires Center of Excellence）舉行的儀式上，向美國陸軍交付了首批M270A2多管火箭發射系統 (MLRS)。
洛馬導彈和火控部門副總裁普萊斯（Jay Price）說：「這次交付對洛克希德馬丁來說是一個重要的里程碑，因為現代化的系統將在未來幾十年為陸軍和盟軍夥伴提供支持。」並表示這款最新的 M270A2 發射器將延續我們經過實戰驗證的可靠性傳統。
洛馬與紅河陸軍倉庫（Red River Army Depot）合作，正在對 M270 進行現代化改造，外觀上看來M270A2 與原本的 M270 非常相似 ，但是M270A2 版本的乘員艙更高，並具有加固裝甲，以增加對小型和 IED（簡易爆炸裝置）威脅射擊的保護。配備全新的 600 匹馬力發動機、改進的裝甲駕駛室和通用火控系統 (CFCS)。這次升級提供了與未來彈藥的兼容性，如增程火箭彈（ GMLRS） 和精確打擊飛彈 (PrSM)。已達成確保 M270 系列發射器在 2050 年前維持高效能和可靠度，繼續為美國陸軍和盟國服務。
M270A2 是一種能夠支援「聯合全領域作戰 (Joint All-Domain Operation,JADO)」的重型履帶移動發射器，可通過 C-17 和C-5飛機運輸。發射器及其彈藥旨在使士兵能夠在比以前更遠的距離與火砲、防空集結地、卡車、輕型裝甲和運兵車接戰並擊敗它們，從而支持聯合全領域作戰。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。