扇形車庫100歲，彰化市公所、參山國家風景管理處和台鐵等，合作舉辦「扇庫盛典慶百年」，蒸汽火車與其他世代12輛列車併呈「經典重現秀」。（邱家終提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市長林世賢扮紅娘，公所舉辦未婚聯誼活動，將在戶羽機關園區登場，安排共乘愛情列車。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

扇形車庫今年100歲，升格國定古蹟，彰化市公所特別舉辦「扇庫盛典慶百年」系列，包括蒸汽火車與其他世代12輛列車併呈「經典重現秀」和百位模特兒在扇庫木棧道「時裝走秀」，緊鄰戶羽機關園區也打造燈海，舉辦未婚聯席，共乘愛情列車、共享浪漫燭光晚餐。

為了慶祝扇形車庫100歲生日，彰化市公所首次與交通部觀光局、參山國家風景區管理處及交通部臺灣鐵路管理局共同合作系列慶典，最先登場7月22日晚上7點在彰化車站首映火車3D光影秀與扇步光廊點燈，現場結合絢麗3D光雕投影及鐵道造景意象燈飾，照亮車站廣場。

彰化市長林世賢表示，7月23、24及30、31日陸續登場12輛列車經典重現、扇庫摩登時裝秀、鐵道遊樂園、鐵路村慢市集、散步扇庫走讀以及魔術、雜耍、舞蹈與火車劇場、YOYO帶動唱、多組藝人演唱等表演；扇庫因腹地有限，扇庫時裝秀僅開放持入場券入場，另外在鐵路宿舍村廣場舞台區設電視牆實況轉播。

參山國家風景區管理處訂於8月13日、11月5 安排兩梯次蒸汽火車鐵道遊程，8月13日遊程20日10點網路開賣，不到5分鐘搶空。11月5日的梯次會盡快公告售票時間。

參山國家風景管理處長曹忠猷說，兩梯次蒸汽老火車小旅行遊程，由DT-668「國王號」蒸汽火車頭牽引火車搭載200多名遊客由彰化站到二水站，重現百年前蒸汽火車行駛縱貫鐵路場景。

此外，彰化市今年為80對、160位青年男女牽紅線「遇見幸福、愛在彰化」未婚聯誼，訂於9月3日在戶羽機關園區浪漫登場，參加者加贈禮券並有摸彩，6個名額可以帶回6000元禮券。

彰化市長林世賢表示，公所舉辦未婚聯誼活動，今年已經有兩對結連理，凡聯誼認識交往並於3年內締結連理者，可獲得50吋電視機作為結婚賀禮。