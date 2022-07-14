T1職籃聯盟攜手台灣運彩做公益，秉持回饋精神，在季外推出一系列「T1 Wish希望列車」公益慈善活動，雙方以「偏鄉希望列車」和「基層籃球回饋」為主軸，前進偏鄉送愛心，期望能結合資源，推廣基層籃球，讓偏鄉孩子能在運動中綻放笑容。

「T1 Wish」14日首站來到宜蘭壯圍國中，身為104學年JHBL冠軍球隊，壯圍國中靠著5位教練的熱忱與用心，在地深耕基層籃球教育，活動安排聯盟兩位球星台灣啤酒英熊朱億宗與桃園雲豹鄭瑋擔任一日客座教練，讓小朋友們親身體驗職籃球員日常的訓練菜單；聯盟及台灣運彩也贈送運動用品，幫助偏鄉小朋友、回饋社會。

T1 Wish希望列車首站前進壯圍國中。（T1提供）

台灣運彩總經理林博泰表示：「運動是世界共通的語言，透過運動，人們可以體會到酸、甜、苦、辣，學會面對困難、克服難關，找到夢想與歡笑，身為台灣運動產業的一份子，台灣運彩希望能夠藉由運動擁抱民眾，結合聯盟伙伴們的資源，幫助偏鄉的學童。」

「T1 Wish」公益活動，象徵T1不僅是台灣的職籃聯盟，也重視社會回饋，先前在季中已舉辦過「T1 Women’s Week」活動，元年球季結束後也與家扶基金會合作，除了致贈14萬元外，也捐贈總冠軍賽簽名球，由家扶舉辦公益競標，競標所得連同捐款都用於幫助受疫情影響的弱勢家庭。T1聯盟與台灣運彩透過 「T1 Wish希望列車」帶給社會更多溫暖，為台灣籃球盡一份心力。