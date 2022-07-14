悠遊國旅15日將上路，台鐵局搭上這波振興浪潮，台鐵局14日指出，針對觀光列車及旅運服務推出4大振興優惠措施，包含環島之星、藍皮解憂號系列行程、TR-PASS以及車站商場商家業者優惠。詳細如下：

一、易遊網的環島之星指定遊程與郵輪式列車系列行程，每房再折扣1,300元；其中郵輪式列車早鳥優惠最高再省1,500元。

二、雄獅的藍皮解憂號系列行程，指定團體行程加贈藍皮限定款陶瓷磁鐵好禮。

三、台鐵局的TR-PASS三日券自8月至12月購票享票價優惠。TR-PASS三日券一般版全票原價1,800元，優惠價為1,500元；優待票900元，再優惠為800元。TR-PASS 三日券四人同行版原價4,200元，優惠價為3,200元。

四、台鐵局各車站，如台北、萬華、板橋、南港、台中、新左營、屏東、潮州等車站商場商家業者推出各自專屬如會員來店禮、消費滿額贈、抽獎、餐飲、住宿等相關優惠活動，響應政府振興方案。