亞馬遜14日宣布，為期兩天的亞馬遜會員購物日Prime Day共賣出逾3億件商品，高於2021年的2.5億件，成為公司史上最大的Prime Day活動。

今年的Prime Day在12與13日登場，亞馬遜並未公布銷售額，但表示全球會員在這兩日平均每分鐘購買超過10萬件商品。美國最熱銷的產品類別是消費電子、家居用品和亞馬遜品牌裝置。

亞馬遜表示，今年會員省下逾17億美元，高於2020年的14億美元。2021年亞馬遜僅表示，會員省下的金額比往年Prime Day多。