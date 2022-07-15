百年來最嚴峻的疫情導致確診人數飆升，更帶起「防疫保單之亂」，並有拒絕重複投保、僅理賠特定用藥等爭議，金管會主委黃天牧今（15）日強調，國內發行防疫保單的6家壽險公司，相繼提出增資計畫，他公開表示「壽險公司不能只賺不賠」，更呼籲民眾不要怕公司倒閉、無法理賠。

黃天牧今日在接受媒體人周玉蔻電台專訪時指出，「賣保單就是要保護到確診民眾」，儘管經營公司要考慮股東權益，但也要考慮公司形象。保險公司在防疫期間有善盡社會責任，雖然防疫政策從醫院治療調整到居家照護，但有醫療行為就要理賠，跟保險公會協調願意配合，肯定業者貢獻。

周玉蔻問，一開始是否遭到特定公會人士發動施壓，拒絕合作？黃天牧回應，部分立委有建議，但保險局跟公會溝通，若確實在居家照護期間有醫療行為，在彈性之下可理賠，要求防疫保單6月底完成核保。所造成的資金缺口，目前有兩家壽險公司已提出增資，後續還有其他公司有增資計劃。

黃天牧表示，從「防疫保單」這個產品問市開始，金管會保險局就發了20次以上公文要業者注意風險，面臨與疫共存的政策調整，突然湧入數十萬件保單、政策跟保單內容不一致等問題，陸續上軌道，民眾不要擔心公司用惡質倒閉、破產逃避理賠的情況，理賠有文件認定問題，也有金融消費評議中心保護、處理。

黃天牧說，金管會維持金融體系韌性，台灣的銀行、保險資產品質相對良好，足以應對外界波動。