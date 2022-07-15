歐股周四開低走低，大宗商品股和銀行股拉低收盤表現。目前市場越來越擔心聯準會加速升息，會加劇衰退；另外義大利內閣政府面臨倒台危機，義國股市急挫。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌6.31點或1.53%，為406.50點；接續了周三的下挫，當時美國公布六月飆升的通膨數據，市場擔憂聯準會本月升息會高於75個基點。

目前各國央行試圖冷卻火熱的通膨，投資人擔心將衝擊到經濟成長，讓全球股市承受壓力。泛歐股市今年以來也已下跌16%。

歐盟周四還下調了今明年成長預期，並上調通膨預測。

荷蘭ING集團歐元區資深經濟學家Bert Colijn說，投資人仍然擔心衰退帶來的風險。另外，擔憂也來自於歐洲央行與聯準會加大的利息差距；儘管通膨達創紀錄水準，但歐洲央行預計在下周僅升息25個基點。

與此同時，歐元跌到與美元平價，也給歐洲的通膨帶來更多壓力。

義大利股市收盤大跌3.4%，指數來到2020年11月以來新低。執政聯盟成員之一的「五星運動黨」在周四沒有表態支持國會信任投票，義大利總理德拉吉(Mario Draghi)隨後前往會見總統，並提出辭呈。國會大選預計在2023年初舉行。

裕信銀行策略師們在一份簡報中表示，由於距離下次選舉仍有幾個月，總統Sergio Mattarella可能會試圖在地緣政治和經濟動盪情勢下，確保政府的穩定。

義大利國債殖利率明顯上揚。

追蹤大宗商品價格，油氣股和礦業股皆下跌3.8%。銀行股也跌3.1%。旅遊休閒股為唯一上漲的板塊，升0.5%。

在公布悲觀的第二季業績之後，瑞典房地產集團公司SBB股價下跌19.4%。

在上調2022年展望之後，德國男士時尚品牌Hugo Boss升2.4%，報55.6歐元。