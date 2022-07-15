國泰產險獲頒BSI英國標準協會(The British Standards Institution, BSI)「ISO 22301營運持續管理系統」國際標準驗證，成為台灣第一家通過BSI ISO 22301認證之產險公司。

國泰產險表示，國泰產險採行國際驗證標準嚴格把關及檢視營運作業，以確保遭逢重大事件時，該公司各項業務能控制損失迅速復原，持續提供服務，保障客戶權益。

國泰產險表示，當企業運營時刻面臨各式風險如傳染病疫情、重大災害、資安事件等，如何有效控制損失，迅速復原，確保客戶權益，凸顯企業營運持續管理能力及營運韌性的重要性，因此，該公司導入ISO22301系統，透過業務復原演練，以確保企業若遭逢重大事件致原辦公地點無法繼續辦公下，關鍵業務流程可在規劃時間內於異地辦公室恢復運作，增進員工應變力，強化公司經營體質。

國泰產險說，自2021年4月起，在專業顧問團隊輔導下，導入與國際標準接軌的營運持續管理機制(Business Continuity Management，BCM)，藉由營運衝擊分析過程確認關鍵業務範圍，透過風險評鑑辨識可能造成營運中斷的風險，辦理演練及測試以確保管理機制之有效性並提升應變能力，於2022年6月經由第三方認證單位英國標準協會BSI審查後，正式取得ISO 22301營運持續管理系統驗證。

展望未來，國泰產險說，該公司將秉持著「以客戶為中心」的理念，以國際規格持續優化營運持續管理機制，讓各項風險管理機制更臻完善，進一步強化營運韌性確保永續經營，以實現對保戶的承諾。