中華電信今（20）日宣布，與盛弘醫藥集團旗下專司精準健康之子公司翰鼎數位，及耀聖資訊攜手發表「台灣基層診所視訊診療系統」，致力打造完整遠距醫療照護鏈，提供民眾更便利更安全的就醫看診方式。

中華電信表示，使用此系統的就診民眾無須安裝任何APP，只要接收簡訊及點選連結兩步驟即可開啟與診所醫師連線進行醫療或衛教諮詢，與坊間利用一般通訊軟體APP相比，操作更加簡便、功能更加完善，尤其支援多方視訊、畫面截圖及筆畫功能等，免去民眾舟車勞頓親赴診所看診，避免群聚感染風險。

透過視訊診療系統整合，地區診所執行視訊看診服務的作業程序與實體診療相同，診療作業完成後，健保申報資料、時戳、簽章、電子病歷亦同步完成。

盛弘集團董事長楊弘仁表示，旗下兩家精準健康子公司為台灣首創預防醫學健康服務公司，致力於成為台灣大健康產業的領航者，該系統由翰鼎數位負責醫療影像及諮詢過程的電子簽章、資料加密與身分認證等法定資訊程序，與醫師診療實務過程之結合則倚重30年來服務超過3,500家西醫診所資訊管理系統的耀聖資訊，讓整個視訊診療、健保申報流程無縫接軌。

中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽表示，中華電信於資安、系統整合、資訊技術等領域己累積了相當豐富的經驗與產品及解決方案，在此次合作中，中華電信以自身多年發展之視訊協作及雲端服務為基礎，更進一步開發出適用於基層診所之視訊診療系統服務。透過此次與盛弘集團合作，共同發揮技術優勢，推出便於操作的『台灣基層診所視訊診療系統』，未來也將與其他醫療健康資訊管理系統廠商業者合作，為台灣社區醫療健康管理持續做出更多貢獻。

面對後疫情時代，視訊診療的流程與功能在醫師操作面及病患服務面皆必須更加完善。「台灣基層診所視訊診療系統」的推出可補足關鍵流程的斷點，將視訊診療系統及醫事流程進行完整串聯，提升醫師看診效率，也增加病患就醫選擇。