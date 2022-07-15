有機車騎士在左營區大中路與華夏路口違規騎上人行道遭開單。（高雄市交通大隊提供／崔正綱高雄傳真）

為了防制交通事故發生，高雄市在易肇事路口設置科技執法設備，透過車牌辨識及AI系統相結合，將違規車輛車牌拍照舉發。目前在左營、鳳山、前鎮、小港、楠梓、大寮等地共10處設置，截止至上半年，交通事故發生率整體下降近3成，防制車禍成效卓著。

高雄市從2019年起分別在左營區大中路與華夏路口、博愛路與新莊路口、鳳山區鳳頂路與過埤路口、前鎮區新生路與金福路口、中華路與復興路口、中山路與中安路及中平路交叉口、小港區沿海路與世全路口、沿海路與永光路口、楠梓區鳳楠路興西路口及大寮區188市道與鳳林二路口等10處建置「路口科技執法設備」。

路口科技執法主要是透過車牌辨識及AI系統自動截圖舉發違規，除監測闖紅燈、紅燈左右轉、越線等功能外，也會監測跨越雙白線、逆向及未依標誌標線行駛等違規，若系統監測到行駛車輛違規，會自動將違規過程錄下，回傳後端平台經員警審核確認無誤後，依法逕行舉發。

根據高雄市交通大隊統計，這10處路口今年1至6月共計發生交通事故166件，與未設置前同期共計發生交通事故221件比較減少55件，交通事故發生率整體下降將近3成。設置路口科技執法設備目的還是在於舉發違規，進而防制交通事故發生。交通大隊呼籲，請用路人務必遵守各項交通規則，做好速度管理，減速慢行，確保本身與他人的用路安全。