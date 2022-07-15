台南市議會今天下午召開程序委員會討論下次定期會議程時，長期因病住院沒有露面的副議長林炳利也意外出席。對於外界謠傳他已經「死亡」一事，林炳利不僅嚴正駁斥，還嚴厲譴責這些有心人很缺德，並強調只要掌握確實證據，就會提出告訴。

林炳利指出，近來有特定人士在市場、公園等人群聚集之處，謠傳他已經「死亡」，並要求支持者將選票轉給特定人士，這種選舉「奧步」非常惡劣，但因此舉已經涉嫌違反選罷法意圖使他人不當選，他已掌握相關的人證資料，只要證據確實，一定會提出告訴。

林炳利還認為，人吃五穀雜糧，誰不會有身體有恙呢？他只是住院治療腸道沾黏，就被謠傳已經「死亡」，實在相當無辜。但他也感謝許多聽到不實謠言的人，都會向他及服務處求證，並關心他的身體健康。

今天下午市議會針對第3屆第8次定期會召開第1次程序委員會，由議長郭信良主持，林炳利及民進黨、國民黨、無黨聯盟等程序委員均出席，市府則由秘書長方進呈率市府相關主管出席。

會中，除確定下次定期會將於7月28日至10月5日召開外，在70天的會期中，還將安排3場專案報告，並針對台南市遊蕩犬貓問題、騎樓違停改善及台南市政府相關弊案調查結果等議題，邀請市府相關局處代表蒞會報告說明。

根據議事日程草案，第8次定期會將於7月28日開幕，8月3日至19日各部門業務報告及質詢；8月23日至9月23日上午進行市政總質詢；9月1日至27日下午聯席審查112年度台南市總預算暨附屬單位預算案；8月31日下午三讀議案第一讀會；10月4日至5日進行三讀議案第二、三讀會等，為期70日會期將於10月5日閉幕。

至於3場專案報告，分別為：7月29日「台南市遊蕩犬貓問題對策與收容安置作為」專案報告；8月2日下午「騎樓違停改善」專案報告；8月24日下午「台南市政府相關弊案之調查結果」專案報告。