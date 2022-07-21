一名女子在羅姓男醫師經營的診所擔任櫃檯人員，但她指控羅男對性騷擾，診所未妥適處理遭新北市政府罰10萬元，羅不服提告，台北高等行政法院認定，診所確有違反性別工作平等法規定，且其主觀上縱無違反之故意亦具有過失，判決駁回訴訟、診所罰10萬元，可上訴。

2020年8月28日女子受僱擔任診所的櫃檯人員，她表示於任職期間多次遭到性騷擾，診所在9月14日知悉後未採取立即有效之糾正及補救措施，她認為診所涉及違反性平法，向新北市勞工局提出申訴。

新北市政府職權調查後，12月18日經新北市就業歧視評議委員會評議，認定診所違反性平法處罰鍰10萬元，並公布姓名，請立即改善，羅男代表診所提起訴願，經勞動部訴願決定駁回，他提起行政訴訟。

台北高等行政法院審理後認為，羅的診所經由第三人告知，而知悉女子申訴本件性騷擾後，僅申辯、探究本件性騷擾事件之真偽，以及追究甲女及其友人誣告、妨害名譽之刑事責任，並未以審慎態度，正視該事件對甲女工作權及整體職場工作環境之影響。

合議庭認為，診所沒有依性平法在知悉性騷擾之情形後，立即啟動依法應為之相關處理機制，而有採取具體有效的「糾正」及「補救」措施，新北市政府裁處法定罰鍰最低額10萬元，並公布原告姓名及命立即改善，於法並無不合，駁回其訴訟。