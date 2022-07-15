基隆望海巷潮境海灣資源保育區最近有珊瑚疑被潛水客破壞。基隆市政府表示，將追查釐清，破壞棲息環境者可依違反漁業法，處新台幣3萬至15萬元。

國立海洋科技博物館今天發布新聞稿表示，望海巷潮境海灣資源保育區有一株海扇珊瑚，過去廣受潛水客拍照打卡，但它近日卻出現斷枝與破洞。此外，當地海域美麗的玫瑰珊瑚也被不明物砸破洞。兩者疑似遭潛水客踢壞或砸壞。

海科館指出，海扇珊瑚生長極緩，直徑1公尺以上的海扇珊瑚需50、60年以上才能達到這樣尺寸。如今被破壞，讓人痛心。

另外，透過水下直播鏡頭，也看到水下浮力控制不佳的水肺潛水者，會不經意踢掉一塊珊瑚。

海科館呼籲，希望所有從事水域活動的遊客遵守無痕水域活動原則，並留意海中珊瑚及生物，避免受罰。

基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科指出，將追查釐清，破壞棲息環境者可依違反漁業法，處3萬至15萬元。此外，因應保育區潛水人潮大增，造成海洋生態壓力，市府研擬採總量管制方案，希望保護生態環境資源。（編輯：方沛清）1110715