權王台積電公布財報，並調高EPS預期，台股15日由電子股領軍反彈終場收紅112.1點或0.78％，收14,550.62點，成交量2,267.58億元，周線收紅。

美國公布CPI仍在高峰，7月底美聯準會可能鷹派升息4碼，儘管龍頭股公布上調財測，但月底升息一旦確定，台股仍可能跟隨美股震盪，投信建議審慎低檔承接績優股。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，美國公布CPI指數9.1％，較上月8.6％更高，儘管市場認為，這是近期最高數字，8月可望下降至8％，但顯示通膨問題仍在高點，令市場擔憂高通膨將使經濟成長趨緩。

此外，加拿大央行率先升息4碼，通常為G7成熟國家先行指標，市場也認為，美國聯準會將跟進升息4碼，擔心月底股市仍有機會再波動。

至於何時台股才有機會止跌回穩，郭修伸認為，這波拉回修正整理，萬四是相對低點，但由於市場缺乏利多，儘管國安基金進場護盤，但指數難V型反彈，要觀察聯準會鷹派升息後，是否真的能順利抑制高通膨高物價，而因美升息使資金回流，再造成新興市場國家資金流出，短線上台股又遇到財報公布期間，預料市場雜音較多，操作應相對審慎。

郭修伸認為，儘管台積電上修財報，但目前台股團隊研究發現，無論記憶體、面板、塑化類股仍下修下半年的展望，因此下半年各族群次產業景氣仍有待確認，投資人不應太積極躁進，不妨先觀察目前超跌的績優股，先低檔承接。