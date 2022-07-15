美國總統拜登今天造訪位於約旦河西岸的基督教聖地伯利恆（Bethlehem），承諾繼續努力支持解決以巴衝突的正義方案。

路透社報導，拜登在伯利恆會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）時表示，美國不會放棄尋求正義方案解決以巴衝突的目標。

在會見阿巴斯前，拜登作出承諾，美國將額外提供1億美元援助，支持位於東耶路撒冷（East Jerusalem）的巴勒斯坦醫院。

他表示：「我今天很高興宣布，美國承諾額外提供1億美元支持這些醫院，並且支持為巴勒斯坦民眾服務的人員。」