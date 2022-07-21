美國總統拜登表示，他預期將在本月底前與中國國家主席習近平通話。

拜登並未詳細說明與習近平通話的原因或準備討論的主題。中國外交部尚末回應媒體置評請求。台灣外交部周四表示，已經與美方就此事取得聯繫，將持續關注後續發展。

美中兩國領導人上次對話是在今年3月，主要討論的是俄羅斯入侵烏克蘭。中國拒絕稱俄羅斯這次的攻擊為「入侵」。

根據白宮的正式文本，拜登在美東時間周三對記者表示：「我想我將在未來10天內與習主席通話」。

當被問及他是否認為美國眾議院議長佩洛西應該在今年夏天訪問台灣時，拜登表示，軍方認為現在這不是一個好主意。

此前英國《金融時報》援引消息人士報導，佩洛西擬在8月率團訪台，這將是25年以來美國眾院議長首次訪問台灣。中國外交部發言人趙立堅立即在記者會上提出警告，要求美方不得安排佩洛西訪台，否則中方將採取「堅決有力的措施」。