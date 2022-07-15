NAND Flash控制IC廠群聯（8299）宣布買回庫藏股，預計將買回一萬張，最高買回價格為325元，這也是群聯近六年來首度執行庫藏股買回，群聯表示，買回目的為部分轉讓給員工。

群聯15日宣布將祭出庫藏股買回，預計將買回一萬張庫藏股，若群聯全數將庫藏股一萬張買回，將達到公司總發行股數的5.07％，買回價格將落在200～325元，若公司股價低於區間價格下限，將持續買回庫藏股，總買回庫藏股最高金額將約為338.50億元，買回時間為7月18日至9月16日，部分將會轉讓給予員工。